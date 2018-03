Crosby mine les espoirs des Islanders

Sidney Crosby a couronné une descente à deux contre en glissant le disque derrière Chris Gibson, à 3:48 de la période de prolongation, et les Penguins de Pittsburgh ont finalement eu le dessus 3-2 sur les Islanders de New York, samedi.

Associated Press

Derick Brassard a inscrit son premier but dans l'uniforme des Penguins, nivelant la marque alors qu'il restait moins de neuf minutes à faire en troisième période. La troupe de Mike Sullivan a réussi à sortir indemne après avoir écopé d'une pénalité en temps supplémentaire. Crosby est revenu à la charge quelques instants plus tard, enfilant son 22e but de la saison.

Patric Hornqvist a ajouté son 18e but de la saison pour les Penguins. Phil Kessel a récolté deux mentions d'aide et est devenu le sixième joueur né aux États-Unis à atteindre le plateau des 400 aides en carrière. Après avoir été chancelant en début de rencontre, Tristan Jarry s'est racheté et a réalisé 25 arrêts.

Brandon Davidson a marqué son premier but avec la formation new-yorkaise après avoir été acquis lors d'une transaction la semaine dernière, tandis que Anders Lee a obtenu son 31e but de la présente campagne.

Gibson a offert quelques arrêts spectaculaires aux Islanders à son premier départ en presque deux ans. Il a effectué 47 arrêts, mais n'a toutefois pas été en mesure de contenir Crosby en prolongation.

Les Islanders ont encaissé un sixième revers d'affilée, tandis que les Penguins ont brisé leur séquence de trois défaites.