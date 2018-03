Mete et Pacioretty rentrent à Montréal

(Boston) Victor Mete et Max Pacioretty rentrent à Montréal et n'affronteront donc pas les Bruins samedi après-midi.

Mete (main) et Pacioretty (bas du corps) sont tombés au combat vendredi, dans la victoire de 6-3 du CH contre les Islanders.

En l'absence de Mete, le Tricolore ne comptait plus que six défenseurs en santé. L'équipe a donc rappelé le défenseur Rinat Valiev. Acquis dimanche dans la transaction qui a envoyé Tomas Plekanec à Toronto, le Russe a disputé hier son premier match avec le Rocket de Laval. Il a obtenu une aide dans une défaite de 4-2 du Rocket contre Bridgeport. Un match dans lequel Kane Lafranchise a inscrit le but gagnant pour les Sound Tigers.

Valiev participera à la période d'échauffement aujourd'hui, mais ne prendra pas part à la rencontre. Jordie Benn, qui a sauté son tour hier, affrontera les Bruins.

À l'attaque, Nicolas Deslauriers et Logan Shaw seront de retour dans la formation après avoir été laissés de côté hier. Daniel Carr devra céder sa place. Charles Hudon n'a également pas joué vendredi, mais il souffrait d'une blessure mineure à une main.

Claude Julien rencontrera les médias en milieu d'après-midi au TD Garden pour faire le point.