Charles Hudon blessé, les trios changent

(New York) Claude Julien a plusieurs fois répété qu'il avait trop de joueurs et que certains seraient laissés de côté en rotation d'ici la fin de la saison.

C'est le cas de Nicolas Deslauriers, Logan Shaw et Jordie Benn, qui regarderont en complet-cravate le match de ce soir entre le Canadien et les Islanders de New York.

Pour Charles Hudon, également parmi les joueurs en trop à l'entraînement ce matin, c'est un peu différent: il s'est blessé à une main en bloquant une rondelle. Il a de la difficulté à décocher des tirs.

«Pour Deslauriers, il accepte son sort de la même façon que les autres, a expliqué Julien. Nous avons plusieurs attaquants et il faut établir une rotation. Ça fait partie du jeu. Il est un joueur de quatrième trio. Nous aimons vraiment sa façon de jouer, mais il y a des soirs où il est moins efficace que d'autres. Il fait partie de cette rotation.»

Julien a aussi changé ça et là ses trios. Phillip Danault est de retour comme joueur de centre de Max Pacioretty, avec Artturi Lehkonen sur la droite. Jonathan Drouin, lui, sera entre Alex Galchenyuk et Brendan Gallagher. Paul Byron, Jacob de la Rose et Nikita Scherbak formeront la troisième unité.

«Les trios changent aujourd'hui, mais ce n'est pas si pire que ça, a dit Drouin. De temps en temps, ça change comme dans toutes les équipes. Des fois ça va bien, des fois ça va mal, des fois un changement dans la formation va peut-être créer une étincelle pour amener l'équipe un peu plus haut. On doit s'habituer.»

Évaluations

Le match de ce soir sera une autre occasion pour Claude Julien d'évaluer son personnel en vue de la prochaine saison.

Victor Mete et Noah Juulsen seront encore sous les projecteurs à la ligne bleue. Tout comme Mike Reilly, utilisé presque 23 minutes lors de son baptême dans l'uniforme du Canadien mercredi contre les Islanders.

De la Rose aussi doit faire ses preuves. Julien lui donne de grands patins à chausser dans un rôle défensif depuis le départ de Tomas Plekanec.

«Tu ne peux pas abandonner trop rapidement avec un joueur, a expliqué l'entraîneur. J'ai vu souvent des joueurs réaliser ce qu'ils ont à offrir et accepter leur rôle uniquement vers l'âge de 25 ans. Il faut faire attention pour ne pas lancer la serviette trop rapidement avec un jeune. Dans son cas, il a les éléments. Il a un bon gabarit, un bon tir et il patine bien. Il doit placer les ingrédients ensemble.»

Comment une équipe approche-t-elle une fin de saison sous le signe des expérimentations? Grosso modo, c'est un camp d'entraînement avant le camp d'entraînement. On a demandé à Pacioretty comment il vivait son rôle de capitaine dans une telle situation. De toute évidence, il était de bonne humeur ce matin.

«Je ne masse pas les jambes de tout le monde avant le match, a-t-il lancé en riant. Tu te prépares toi-même d'abord et avant tout. On accorde beaucoup d'importance au fait que je sois capitaine, mais ce n'est pas comme ça. Je me prépare pour aller jouer. Je me prépare pour mon match, le reste doit venir naturellement.»

Bref, le Canadien doit faire ses devoirs d'ici la fin de la saison, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas venir jouer les trouble-fête de temps en temps. Contre les Islanders, c'est la parfaite occasion de venir gâcher la soirée d'une équipe qui est à quatre points d'une place en séries.

«Quand nous étions dans une position de participer aux séries et que nous affrontions des équipes exclues de la course, je me disais toujours qu'ils aimeraient venir tout gâcher, a dit Julien. Tu dois trouver des motivations. Ça ç'en est une.»

Par ailleurs, c'est Charlie Lindgren qui défendra le filet du Canadien.

---

La formation attendue ce soir

Pacioretty - Danault - Lehkonen

Galchenyuk - Drouin - Gallagher

Byron - De la Rose - Scherbak

A. Shaw - Froese - Carr

Mete - Petry

Alzner - Juulsen

Schlemko - Reilly

Lindgren