 Tour du chapeau de Krejci dans la victoire des Bruins sur les Penguins 

David Krejci a réalisé son quatrième tour du chapeau en carrière, David Pastrnak a fait bouger les cordages à deux reprises en plus d'obtenir une mention d'aide et les Bruins de Boston ont infligé un cuisant revers aux Penguins de Pittsburgh, l'emportant 8-4, jeudi soir.

Associated Press

Il s'agissait du plus grand nombre de buts marqués dans une rencontre par les Bruins depuis 2012.

Une journée après que les Celtics de Boston eurent inscrit 134 points, un sommet pour eux cette saison, dans le même amphithéâtre, les Bruins ont connu leur meilleure performance offensive de la présente campagne.

Rick Nash, acquis des Rangers lors de la date limite des transactions, lundi, a récolté un but et une aide pour les Bruins, tandis que David Backes et Torey Krug ont complété la marque.

Tuukka Rask a pour sa part réalisé 22 arrêts, permettant aux Bruins de signer une deuxième victoire consécutive.

Olli Maatta, qui avait pourtant permis aux Penguins de prendre les devants 1-0 alors qu'il y avait seulement 35 secondes d'écoulées en première période, a fait bouger les cordages à deux reprises. Phil Kessel et Riley Sheahan ont également noirci la feuille de pointage.

Après n'avoir bloqué que deux des cinq tirs dirigés vers lui en 5:27, Casey DeSmith a été contraint de céder sa place à Tristan Jarry devant le filet des Penguins. Jarry a par la suite réalisé 28 arrêts.

Gionta, qui a signé un contrat avec les Bruins après avoir mené l'équipe nationale des États-Unis lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, s'est fait deux fois complice de ses nouveaux coéquipiers.