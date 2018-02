L'ombre de John Tavares

D'abord, ils sont en lutte constante pour accéder aux séries et ils sont à seulement quatre points de la dernière place disponible. Ils comptent dans leurs rangs Mathew Barzal, qui avec ses 66 points en 63 matchs, vogue allègrement vers le titre de recrue de l'année.

Impossible aussi d'oublier Josh Bailey qui vient de signer un contrat de 6 ans et 30 millions. On sursaute en voyant ses 62 points en 59 matchs et on conclut qu'il est certainement l'un des joueurs les plus sous-estimés de la LNH.

Mais à travers tout ça, un dossier retient l'attention: John Tavares. Le capitaine des Islanders deviendra joueur autonome dans 19 matchs et il signera certainement l'un des plus importants contrats de l'histoire du hockey. Difficile de ne pas trop y penser, vous en conviendrez.

«Je ne le vois pas de cette manière, a expliqué Tavares, très généreux dans son temps avec les médias ce matin. Je sais que peu importe le contrat que je signe, je suis choyé. Je l'ai toujours été. Je n'y pense pas comme ça, j'essaie de rester moi-même et d'aimer jouer au hockey. Je veux la Coupe Stanley, c'est le plus important pour moi.»

Cette Coupe Stanley, se voit-il la gagner avec les Islanders? En fait, peut-il s'imaginer portant un autre uniforme que celui de l'équipe qui en a fait le premier choix du repêchage de 2009?

«Je n'ai jamais pensé jouer ailleurs. Nous devrons régler ça en temps et lieu. Je veux surtout aider cette équipe à participer aux séries. C'est là-dessus que je dois me concentrer. C'est ma priorité. Tu commences la saison avec un groupe, tu as un objectif en tête et c'est un long voyage. Nous sommes au milieu de ce voyage. Nous voulons la Coupe Stanley.»

Tant qu'à avoir John Tavares devant nous, nous lui avons demandé s'il savait que son nom circulait beaucoup à Montréal.

«Je n'écoute pas la radio d'ici», a-t-il répondu en souriant.