Canadien: Mike Reilly devrait jouer demain soir

Obtenu du Wild du Minnesota en échange d'un choix de cinquième ronde, le défenseur de 24 ans, qui porte le numéro 28, s'est entraîné ce matin à Brossard en compagnie de Jordie Benn à la ligne bleue.

Il devrait être en mesure d'affronter les Islanders de New York demain soir au Centre Bell.

«C'est un défenseur qui est un bon patineur et qui se sert bien de son bâton, a expliqué l'entraîneur Claude Julien. Il est un peu comme Victor Mete, il lui ressemble beaucoup. On le verra probablement demain soir. C'est ce qu'on avait aussi de Joe Morrow, mais une coche plus haut.»

Reilly s'est dit prêt en vue de demain soir. «Il y a de petites différences entre le système défensif du Canadien et celui du Wild, surtout en zone neutre, mais je devrais être capable d'assimiler tout ça rapidement», a-t-il expliqué.

L'entraînement de ce matin à Brossard a aussi permis de revoir l'attaquant Nikita Scherbak, qui a complété un trio en compagnie de Byron Froese et Daniel Carr.

Claude Julien a confirmé que c'est le gardien Antti Niemi qui affrontera les Islanders demain soir.