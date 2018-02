 Canadien: Morrow échangé, Reilly s'amène, Pacioretty reste 

Reilly a quant à lui 24 ans. Le gaucher de 6 pi 2 et 195 lb s'est joint au Wild à l'été 2015 en tant que joueur autonome hautement convoité, après trois ans à l'Université du Minnesota. Lors de la saison 2014-2015, il avait d'ailleurs été finaliste au trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur universitaire aux États-Unis.

Il n'a toujours pas livré les résultats attendus, avec deux buts et huit passes pour 10 points en 38 matchs, jouant en moyenne 12 min 20 s par match.

Reilly en est à une troisième saison chez les professionnels. Il totalise 18 points en 84 sorties.

Dans la dernière semaine, Marc Bergevin a donc essentiellement échangé Jerabek contre Reilly (via le choix de repêchage des Capitals), de même que Tomas Plekanec et Joe Morrow, pour obtenir deux choix de repêchage (2e et 4e tours) et deux espoirs (Rinat Valiev et Kerby Rychel).