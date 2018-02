Ian Cole n'a fait que passer avec les Sénateurs

Les Blue Jackets de Columbus ont acquis le défenseur Ian Cole des Sénateurs d'Ottawa en retour du joueur de centre Nick Moutrey et d'un choix de troisième ronde au repêchage de 2020.

Associated Press Columbus

C'est la deuxième fois en trois jours que Cole change d'adresse. Les Sénateurs ont obtenu le joueur de 29 ans, vendredi soir, lors d'un transfert qui a permis aux Penguins de mettre la main sur Derick Brassard.

Et on savait déjà qu'il n'était que de passage avec les Sénateurs. Cole se retrouve désormais avec un club rival de section des Penguins.

Au début de la journée, les Blue Jackets occupaient le deuxième rang dans l'Association Est pour le quatrième as, même s'ils ont perdu 10 de leurs 15 derniers matchs.

Cole totalise 18 buts et 72 passes en 385 matchs en saison régulière avec les Penguins et les Blues de St. Louis. En 52 matchs cette saison avec les Penguins, il a obtenu trois buts et 10 mentions d'aide.

Moutrey présente un palmarès de 17 buts et 17 passes en 136 matchs avec le club-école des Blue Jackets dans la Ligue américaine à Cleveland.