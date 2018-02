Tomas Plekanec échangé aux Maple Leafs

981 matchs joués (7e dans l'histoire des Canadiens), 232 buts, 605 points et sept saisons de 20 buts ou plus. Merci, Pleky! Bonne chance à Toronto.



981 games played (7th in Habs history), 232 goals, 605 pts, and seven 20-plus goal seasons. Thank you, Pleky! Good luck in Toronto.