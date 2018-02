Rick Nash échangé aux Bruins

L'attaquant des Rangers de New York Rick Nash a été échangé aux Bruins de Boston, dimanche.

En retour, les Rangers reçoivent le centre Ryan Spooner, l'ailier Matt Beleskey, un choix de première ronde au prochain repêchage, l'espoir en défensive Ryan Lundgren et un choix de 7e ronde en 2019. New York paiera 50 % du salaire restant de Nash, qui sera joueur autonome sans compensation en juillet. Boston retiendra aussi 50 % du salaire de Beleskey, qui a encore deux autres saisons à son contrat, à 3,8 millions par an, rapporte TSN.

Nash, 33 ans a marqué 18 buts et ajouté 10 passes en 60 matchs cette saison.

En carrière, l'attaquant canadien affiche un dossier 434 buts et 365 mentions d'assistance en 1049 matchs avec les Blue Jackets de Columbus et les Rangers. Le premier choix au total du repêchage de 2002 écoule la dernière année d'un contrat de huit ans évalué à 62,4 millions, pour une moyenne de 7,8 millions par saison.