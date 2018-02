 Les Penguins confirment l'acquisition de Derick Brassard 

Les Penguins en ont fait l'annonce vendredi, pendant leur duel contre les Hurricanes de la Caroline.

Les Sénateurs obtiennent des Penguins le défenseur Ian Cole, le jeune gardien Filip Gustavsson ainsi qu'un choix de première ronde en 2018 et un choix de troisième ronde en 2019.

En plus de Brassard, les Penguins ont mis la main sur l'espoir des Sénateurs Vincent Dunn et leur choix de troisième tour en 2018. Ils ont aussi reçu l'espoir des Golden Knights Tobias Lindberg.

Les Golden Knights ont quant à eux acquis l'attaquant Ryan Reaves, une sélection de quatrième ronde en 2018 et ils retiendront 40 pour cent du salaire de Brassard.

Brassard a récolté 18 buts et 20 mentions d'aide en 58 parties avec les Sénateurs cette saison. Il enfilera l'uniforme d'une quatrième formation dans la LNH, après celui des Blue Jackets de Columbus, des Rangers de New York et des Sénateurs.

Les Penguins signent un sixième gain de suite

Phil Kessel et Evgeni Malkin ont tous les deux obtenu deux buts et une mention d'assistance et les Penguins de Pittsburgh ont écrasé les Hurricanes de la Caroline 6-1, vendredi soir, pour enregistrer une sixième victoire de suite.

Jake Guentzel a récolté un but et deux aides alors que Sidney Crosby et Olli Maatta ont aussi touché la cible à une occasion. Les Penguins se sont distancés en deuxième période, quand ils ont inscrit trois buts dans un intervalle de 7:39.

Matt Murray a réalisé 27 arrêts pour les Penguins, qui ont gagné 11 de leurs 13 dernières sorties pour devancer les Capitals de Washington au sommet de la section Métropolitaine. Depuis que les Penguins ont été blanchis contre les Hurricanes, le 4 janvier, ils montrent un dossier de 16-3-1.

Teuvo Teravainen a été l'unique marqueur des Hurricanes, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs pour glisser hors des séries dans l'Association Est. Cam Ward a bloqué 33 lancers.