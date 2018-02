Canadien: Lindgren et Juulsen rappelés

Le Canadien de Montréal a procédé mercredi en soirée aux rappels du gardien Charlie Lindgren et du défenseur Noah Juulsen.

Pour Lindgren, il s'agit d'un rappel d'urgence en raison de l'incertitude entourant Carey Price. Le gardien a reçu une rondelle au masque hier face aux Flyers. Il était d'ailleurs absent de l'entraînement ce matin.

Claude Julien a toutefois précisé en conférence de presse que son gardien ne souffrait pas de commotion cérébrale. En revanche, il a admis que l'absence de son gardien était liée au tir reçu au masque.

L'entraîneur ne s'est pas prononcé sur l'identité du gardien qui affrontera les Rangers de New York demain.

Lindgren s'est retrouvé avec les fonctions de numéro un plus tôt cette saison lorsque Price et Al Montoya ont été blessés. Cette saison dans la LNH, il présente une fiche de 3-4-1 avec une moyenne de 2,43 et une efficacité de ,924.