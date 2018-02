Michal Kempny passe des Blackhawks aux Capitals

Associated Press Buffalo

Kempny, qui est âgé de 27 ans, a marqué un but et ajouté six aides en 31 matchs avec les Hawks cette saison. Il pourra devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne.

En retour, les Blackhawks ont obtenu un choix conditionnel de troisième tour des Caps, qui se sépareront de leur choix de troisième tour le plus élevé dans cette transaction. Ils en ont obtenu un autre, celui des Maple Leafs de Toronto, dans l'échange qui a fait passer Marcus Johansson aux Devils du New Jersey.

Les Caps occupent la deuxième place dans la section Métropolitaine avant leur duel de lundi, à Buffalo.