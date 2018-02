Une victoire in extremis signée Auston Matthews

Auston Matthews a sonné la charge avec 30,2 secondes à faire en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont eu le dessus 3-2 face aux Red Wings de Detroit, dimanche soir.

Matthews a accepté la passe de William Nylander et a décoché un tir dans le haut du filet pour donner la victoire aux siens.

James van Riemsdyk et Mitch Marner ont également enfilé l'aiguille pour les Maple Leafs, tandis que Curtis McElhinney a réalisé 27 arrêts.

Anthony Mantha et Henrik Zetterberg ont touché la cible pour les Red Wings. Malgré la défaite, Petr Mrazek a repoussé 31 des 34 tirs dirigés vers lui.

Mantha a ouvert la marque lors d'un avantage numérique, à 5:51 de la période médiane. Posté devant la cage de McElhinney, Mantha a fait dévier le tir de Gustav Nyquist sous le bras du cerbère, inscrivant son 20e but de la saison.

Van Riemsdyk a nivelé le pointage 1:11 plus tard. Les Maple Leafs ont repris les devants quelques secondes plus tard grâce à un but de Marner.

Zetterberg est revenu hanté les Leafs à mi-chemin au troisième engagement, égalant la marque 2-2.