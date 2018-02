Deslauriers et Froese laissés de côté

(GLENDALE) Nicolas Deslauriers et Byron Froese devront chacun se contenter d'un rôle de spectateur, jeudi soir en Arizona.

Ainsi en a décidé Claude Julien, qui a confirmé en fin d'après-midi à Glendale que les deux attaquants allaient devoir sauter leur tour. À leur place, Jacob de la Rose et Daniel Carr seront ajoutés à la formation du Canadien en vue de cette rencontre face aux Coyotes.

«On se doit d'évaluer l'équipe de la bonne façon, a expliqué l'entraîneur du Canadien. On a deux joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps et qui sont frais et dispos. C'est une occasion pour nous d'évaluer notre équipe parce que nous aurons des décisions à prendre prochainement.»

De la Rose en sera à un premier match depuis le 1er février, tout comme Carr. Les deux attaquants avaient ainsi raté les cinq derniers matchs.

Deslauriers, lui, avait connu de bons moments en janvier, mais il n'a pas récolté de point à ses huit derniers matchs.

Rappelons que le Canadien est un club à surveiller d'ici à la date limite des échanges dans la LNH, le 26 février. L'équipe est présentement à 12 points d'une place en séries.

En congé hier soir, Carey Price obtiendra le départ lors du match de ce soir face aux Coyotes.