 Les Sénateurs obtiennent Marian Gaborik et cèdent Dion Phaneuf aux Kings 

Les Sénateurs d'Ottawa ont fait l'acquisition des attaquants Marian Gaborik et Nick Shore des Kings de Los Angeles mardi soir, en retour du défenseur Dion Phaneuf et du joueur de centre Nate Thompson.

La transaction, qui avait fait l'objet de rumeurs pendant la soirée, a été confirmée par la direction des Kings après leur match contre les Hurricanes de la Caroline.

Âgé de 32 ans, Phaneuf a d'ailleurs été retiré du match contre les Penguins de Pittsburgh. Il présentait une fiche de trois buts et 13 mentions d'aide en 52 parties, avec un ratio défensif de -7.

En carrière, Phaneuf a amassé 133 buts et 345 mentions d'aide en 955 rencontres. Ce sera la première fois que Phaneuf évolue avec une formation américaine, lui qui a porté les couleurs des Flames de Calgary et des Maple Leafs de Toronto.

Thompson, qui est âgé de 33 ans, a participé à 593 matchs en carrière et récolté 122 points, dont 52 buts.

Cette saison, il a inscrit quatre buts et sept mentions d'aide en 43 rencontres.

Gaborik, 35 ans, dispute sa 17e saison dans la LNH. Auteur de deux saisons de plus de 80 points en carrière l'attaquant slovaque n'a participé qu'à 30 matchs et récolté 14 points, dont sept buts.

Il a amorcé sa carrière avec le Wild du Minnesota en 2000 et a aussi porté les couleurs des Rangers de New York et des Blue Jackets de Columbus.

Shore, un centre de 25 ans, en est à sa quatrième campagne dans la LNH, toutes avec les Kings. Il a participé à 49 rencontres cette saison et récolté 15 points, dont quatre buts.