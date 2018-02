 Phillip Danault: «Je suis prêt à revenir très vite» 

Il alternait avec Paul Byron au centre d'un trio avec Max Pacioretty et Artturi Lehkonen. C'est demain, avant le match face à l'Avalanche du Colorado, qu'il subira un des tests les plus importants pour savoir s'il est prêt à revenir au jeu bientôt.

«Je me sens bien, a dit Danault. On va parler à l'équipe médicale pour évaluer les options, mais je suis prêt à revenir jouer très vite et je me sens bien sur la glace. Je vais pratiquer les mises en échec demain matin pour voir comment je me sens.»

Une chose est sûre, Danault a sué à grosses gouttes dans cet entraînement matinal qui n'avait rien de léger. Claude Julien a levé le ton lors d'un exercice intense de récupération de rondelle en zone défensive.

Un défenseur commençait la séquence derrière le filet du gardien, dos au jeu, et il devait sortir la rondelle de la zone en situation de pression. Un exercice, on le devine, qui cible surtout le trio de Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk et Nikita Scherbak.

Doit-on rappeler que Galchenyuk à -27 et Drouin à -26 sont dans le top 5 des pires différentiels de la LNH. Drouin est tout à fait conscient des lacunes de son trio.

«Il y a souvent des petites erreurs que tu ne vois pas nécessairement des estrades, mais tu les vois sur vidéo, a expliqué Drouin. Ça peut faire la différence dans un match. La zone défensive doit être plus serrée, on doit être plus concentrés pendant 60 minutes. L'effort est là, mais des fois on fait des erreurs mentales.»

Ce trio, comme tous les autres d'ailleurs, tente d'appliquer le plan de match bien expliqué par Paul Byron: en jouant bien défensivement, ça va créer de l'attaque.

«Notre trio va être meilleur quand on va être capables de créer des revirements et contre-attaquer avec notre vitesse et notre talent, a ajouté Drouin. Si tu fais un revirement, ça crée des 3 contre 2, des 3 contre 1 et ça nous donne des chances. Ce n'est pas sur le banc que tu vas apprendre à jouer en défense. Tu dois voir tes erreurs du bon côté, pas toujours négativement, et tu vas atteindre un autre niveau.»

Difficile sur la route

La présence du Canadien au Colorado est aussi l'occasion de parler de la fiche sur la route: 8-16-1. En fait, seuls les Sénateurs d'Ottawa et les Coyotes de l'Arizona ont moins gagné que le Canadien à l'étranger cette saison.

Au banc des accusés: le désavantage numérique. Le Canadien est 29e dans la LNH avec une efficacité de 70,7% sur les patinoires adverses. Pour Julien, les quatre prochains matchs seront cruciaux. Il attend de ses joueurs qu'ils profitent de chaque flottement dans l'avantage numérique adverse.

«Il n'y a pas qu'un facteur pour expliquer notre mauvaise fiche sur la route, mais quand tu donnes trop de buts en désavantage numérique, tu tires de l'arrière ou ça te coûte des matchs, a expliqué Julien. Ça joue un rôle, mais il y a d'autres choses. C'est plus difficile gagner sur la route et tu veux dans ton équipe de bons guerriers sur la route. C'est ce qu'on vise d'ici la fin de la saison.»

Pour Jonathan Drouin, il n'y a aucune excuse. «À la maison, tu es plus confortable, mais ça ne doit pas changer l'idée, c'est le même match de hockey. Si on gagne chez nous, on devrait être capables de gagner ailleurs.»

Le Canadien montre un dossier de 14-10-6 au Centre Bell. Ce n'est pas parfait, mais ce serait au moins un début.

---

Les trios à l'entraînement

Pacioretty - Byron/Danault/Lehkonen

Gachenyuk - Drouin - Scherbak/Carr

Hudon - Plekanec - Gallagher

Deslauriers - Froese - L. Shaw