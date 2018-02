 Le président des Sénateurs Tom Anselmi quitte ses fonctions 

Les Sénateurs d'Ottawa ont mis fin à leur association avec leur président et directeur des opérations Tom Anselmi, vendredi.

L'équipe a annoncé par voie de communiqué qu'Anselmi, qui avait été engagé le 27 janvier 2017, allait « quitter ses fonctions ».

Les Sénateurs ont également annoncé la prolongation de contrat de trois ans au directeur général Pierre Dorion, mentionnant au passage que l'objectif de la formation d'Ottawa était toujours de remporter la coupe Stanley.

Le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, a affirmé dans le communiqué que les attentes étaient élevées en début de saison, alors que l'équipe était passée à un but d'accéder à la finale de la coupe Stanley, mais que les résultats actuels avaient remis en question ces attentes.

Anselmi a remplacé Cyril Leeder, un des fondateurs des Sénateurs, lorsqu'il a été embauché comme président et directeur des opérations, il y a un peu plus d'un an.

Anselmi, qui est natif de Toronto, a travaillé pendant 17 ans au sein du conglomérat canadien Maple Leaf Sports & Entertainment avant de joindre les Sénateurs.

Les Sénateurs montrent un dossier de 19-25-9 cette saison et ils occupent l'avant-dernier rang de l'Association Est, tout juste devant les Sabres de Buffalo.