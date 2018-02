 Rask mène les Bruins vers une victoire 4-1 face aux Leafs 

David Pastrnak et Torey Krug ont tous les deux marqué avec l'avantage d'un homme au deuxième engagement et Patrice Bergeron a enfilé son 22e but de la saison. Tim Schaller a ajouté un but dans un filet désert, tandis que les Bruins ont récolté au moins un point pour la 20e fois en 21 rencontres.

La troupe de Bruce Cassidy s'est hissé au deuxième rang de la section Atlantique, à quatre points des Maple Leafs.

Rask n'a pas encaissé de revers en temps réglementaire depuis le 26 novembre. Il affiche un dossier de 18-0-2 lors de ses 20 derniers départs et a obtenu une mention d'assistance sur le but de Schaller.

Les Maple Leafs ont stoppé à quatre leur série de victoires. Il s'agissait de leur première défaite en sept matchs contre les Bruins après avoir maintenu un dossier de 5-0-1.

Mitchell Marner a obtenu le crédit sur le seul but des Maple Leafs, après que le défenseur des Bruins Charlie McAvoy eut redirigé le tir du joueur de centre dans son propre filet. McAvoy était de retour dans l'alignement après avoir subi une intervention chirurgicale au coeur il y a à peine deux semaines.