Les Leafs écrasent les Rangers 4-0

Curtis McElhinney a stoppé 25 lancers pour permettre aux Maple Leafs de Toronto de signer un deuxième blanchissage de suite, cette fois par la marque de 4-0 contre les Rangers de New York, jeudi soir.

Vin A. Cherwoo Associated Press NEW YORK

James van Riemsdyk, Patrick Marleau, Zach Hyman et Justin Holl ont touché la cible pour aider les Maple Leafs à gagner un quatrième match de suite. Ils ont balayé la série de trois rencontres contre les Rangers cette saison.

McElhinney n'a pas été testé et il a enregistré un septième blanchissage en carrière et un deuxième cette saison. Il survient 24 heures après que Frederik Andersen eut repoussé 25 rondelles dans un gain de 5-0 contre les Islanders de New York.

Le gardien des Rangers Henrik Lundqvist a été chassé de la rencontre en début de deuxième période après avoir alloué quatre buts sur 13 tirs. En relève, Ondrej Pavelec a bloqué les 19 lancers auxquels il a fait face.

Malgré un regain d'intensité en troisième période, les Rangers ont été blanchis pour seulement une deuxième fois cette saison. Ils ont perdu huit de leurs 12 dernières parties.