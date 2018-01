 Le propriétaire des Sénateurs ne songe pas à déménager l'équipe 

Le mois dernier, Melnyk a provoqué la controverse en discutant d'un déménagement possible de l'équipe dont il est le propriétaire depuis 2003.

Mercredi, Melnyk a fait un virage à 180 degrés, disant qu'il était «malheureux» que ses propos originaux aient provoqué la colère des partisans de l'équipe et qu'il était engagé à gagner la coupe Stanley à Ottawa.

Melnyk a réitéré ne pas prévoir vendre les Sénateurs, ce qu'il avait aussi déclaré le mois dernier.

Il était à Toronto mercredi pour participer à une tournée médiatique.

«Mes propos ont touché une corde sensible mais ce n'était pas le but, a dit Melnyk. Je ne pense pas à ça (déménager l'équipe). Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas à Ottawa. Il faut juste trouver la bonne solution, et nous pouvons le faire.»

Melnyk ajoute ne pas avoir l'intention de vendre les Sénateurs.

Le Centre Canadian Tire est à une trentaine de minutes du centre-ville. La semaine dernière, la Commission de la capitale nationale a conclu une entente de principe avec le groupe RendezVous LeBreton, dont l'un des dirigeants est Eugene Melnyk, pour réaménager les plaines LeBreton.

La première phase du projet inclut un nouvel aréna pour les Sénateurs, à quelques minutes de la colline du Parlement.

«Ce projet doit aller de l'avant, a dit Melnyk, qui estime qu'un nouveau domicile ne sera pas une réalité avant trois ans et demi. C'est crucial.»

Il mentionne que pour rendre plus agréable l'expérience de match des partisans, avec notamment de nouvelles loges ou de nouveaux types de sections, tout ça est plus facile quand on part à neuf, vis-à-vis des rénovations.

Finalistes dans l'Est l'an dernier, les Sénateurs ne brillent pas avec leur rendement cette saison (15-24-9, à 17 points d'une place en séries, avant les matchs de mercredi).

Le pacte du capitaine Erik Karlsson viendra à échéance au terme de la saison 2018-19.

Melnyk veut clairement que le défenseur suédois garde le même uniforme. Il sera tenu au courant, mais il laisse ce travail au directeur général Pierre Dorion.

«J'espère que son avenir avec nous sera long et prospère, dit Melnyk. J'aime Erik, je le considère comme un grand joueur. Je laisse ça à Pierre. Il est conscient du talent d'Erik.»