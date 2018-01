 «Shea Weber va revenir cette saison», affirme Claude Julien 

Le Canadien entretenait l'espoir de revoir son défenseur numéro un au retour de la pause des Étoiles, mais ça n'arrivera pas. Weber n'a pas fait le voyage à St. Louis, et il ne sera donc pas sur la glace du Scottrade Center, ce soir, quand la formation montréalaise va rendre visite aux Blues.

« Shea va revenir cette saison, c'est sûr, a laissé savoir Claude Julien après l'entraînement d'hier à St. Louis. C'est un diagnostic de deux à trois semaines pour lui, et on est pas mal près de ça. »

De deux à trois semaines, voilà qui laisse croire que le retour du défenseur de 32 ans pourrait survenir à la mi-février, et à ce moment, il pourrait déjà être trop tard pour le Canadien, qui s'accroche à l'espoir d'un revirement de situation à la fois miraculeux et très rapide au classement de l'Association de l'Est.

En attendant, c'est un 17e match de suite que Shea Weber va rater ce soir - il n'a pas joué depuis le 16 décembre.

« On ne veut pas se servir de ça pour se fabriquer des excuses, mais il est un très bon joueur et il est aussi une partie très importante de cette équipe, a expliqué Max Pacioretty hier. Il nous manque grandement, et en plus, nous devons composer avec l'absence d'Andrew [Shaw] et de Phillip [Danault]. C'est frustrant, surtout au moment où on tente de se replacer sur la bonne voie et d'amasser des points pour essayer de participer aux séries. Mais ces gars-là ne sont pas ici, il faut le réaliser. »

Shaw et Danault

Shaw, blessé au genou gauche à la suite d'un contact avec Kevan Miller le 13 janvier au Centre Bell face aux Bruins de Boston, sera absent du jeu pour une période de quatre à six semaines, a annoncé hier le Canadien. Dans le cas de Danault, victime d'une commotion cérébrale après avoir été atteint à la tête par un tir de Zdeno Chara, le même soir, c'est le mystère.

« C'est une commotion cérébrale pour Phillip [Danault] et quand on pense que ça progresse, le lendemain, il y a un recul. C'est dur à prédire », explique Claude Julien.

Weber traîne une blessure à un pied depuis qu'il a encaissé un tir de Jack Eichel lors du premier match de la saison à Buffalo. Il n'avait jamais raté plus de quatre matchs en une saison depuis 2008-2009, exception faite de la saison écourtée par le lock-out en 2012-2013. En fait, il faut remonter à 2007-2008 pour trouver dans la fiche de Weber une saison de moins de 78 matchs.

Le vétéran défenseur, qui n'a pris part qu'à 26 rencontres cette saison, aura du mal à atteindre la barre des 50 matchs si jamais son état de santé ne s'améliore pas sous peu.

« En même temps, je crois qu'il faut lui laisser le temps de revenir au sommet de sa forme avant même de penser à un retour, estime le défenseur Victor Mete. On ne peut pas lui demander de précipiter son retour au jeu. On aimerait qu'il soit ici avec nous présentement, c'est bien certain, mais on veut aussi qu'il soit à son mieux quand on le reverra sur la glace. »

Il est bien sûr impossible de deviner la fiche du Canadien cette saison si Weber avait été présent depuis le début du calendrier, le 5 octobre, mais on peut probablement avancer qu'elle serait plus reluisante en ce moment si celui qui porte le numéro 6 avait été capable de continuer.

Depuis que Weber a dû abdiquer le 16 décembre, le Canadien a récolté une fiche tout à fait ordinaire de 6-8-2.

« C'est un joueur qui aidait les plus jeunes. Au camp d'entraînement, il m'avait conseillé de ne pas changer mon style de jeu, et de continuer à faire ce qui avait fait mon succès avant d'arriver dans la LNH, a ajouté Mete. C'est sûr qu'il nous manque. »