 Alex Ovechkin couronné tireur le plus puissant de la LNH 

Alex Ovechkin a remporté l'épreuve du tir le plus puissant lors du concours d'habiletés de la LNH, samedi soir, grâce à un lancer frappé de 101,3 milles à l'heure (163 km/h).

Associated Press TAMPA

Le capitaine et vedette des Capitals de Washington a été le seul participant à franchir le cap des 100 milles à l'heure, lors de son deuxième et dernier essai.

P.K. Subban (Predators de Nashville), Steven Stamkos (Lightning de Tampa Bay), Brent Burns (Sharks de San Jose) et John Klingberg (Stars de Dallas) ont aussi pris part à cette épreuve.

Le capitaine des Oilers d'Edmonton Connor McDavid est devenu le premier joueur à être couronné le patineur le plus rapide deux années de suite. Le défenseur et capitaine des Blues de St. Louis Alex Pietrangelo a gagné l'épreuve du meilleur passeur, Johnny Gaudeau (Flames de Calgary) a été le plus rapide lors du maniement de rondelle tandis que Brock Boeser (Canucks de Vancouver) a dominé l'épreuve des tirs de précision.

Dans une nouvelle compétition, le gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury a bloqué 14 lancers de pénalité de suite pour triompher lors de l'épreuve qui constituait à connaître la meilleure séquence d'arrêts.

Subban a lancé son gant pour déconcentrer le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist, mais il n'a pas été en mesure de toucher la cible en échappée. L'attaquant des Flyers de Philadelphie Claude Giroux a quant à lui fracassé son bâton en décochant un lancer frappé et il a déjoué le gardien des Predators Pekka Rinne, qui venait de stopper 13 tirs de suite.

La LNH a revampé le concours d'habiletés cette année, mettant l'accent sur les joueurs plutôt que les équipes. Le gagnant de chaque épreuve recevait une somme de 25 000 $US.

Lors des tirs de précision, les cibles en polystyrène avaient été remplacées par les des cibles munies d'une diode électroluminescente.

Les cibles s'allumaient aléatoirement et le tireur, qui se tenait à 25 pieds de la ligne des buts, avait trois secondes pour la toucher pendant qu'elle était éclairée.