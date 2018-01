Pas de changement à la formation du Canadien

Par cette boutade, l'entraîneur-chef sous-entendait que finalement, on ne change pas une formule gagnante. Le Tricolore a vaincu l'Avalanche 4-2 à sa dernière sortie et comme un collègue le soulignait, l'équipe enchaîne les performances convaincantes dernièrement, contre les adversaires qui ne s'appellent pas les Bruins de Boston.

C'est donc dire que Carey Price défendra le filet montréalais, et que Joe Morrow et Daniel Carr sont les joueurs en trop et regarderont ça d'en haut.

Crainte d'un relâchement pour le dernier match avant la pause du match des étoiles? «L'autre équipe s'en va aussi en pause, je ne sais pas pourquoi on risque plus qu'eux», a rétorqué Julien.

Les Hurricanes, eux, feront confiance à Cam Ward devant le filet, et devront se passer de l'attaquant Sebastian Aho, toujours pas prêt à revenir au jeu. Les Canes présentent une fiche de 3-6-1 à leurs 10 derniers matchs, mais ils demeurent à cinq points de la dernière place donnant accès aux séries.