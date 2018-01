Un premier match pour Samuel Girard au Centre Bell

Pour un gars qui va disputer ce soir son premier match de la LNH en sol québécois, devant famille et amis, Samuel Girard avait l'air d'un jeune homme bien calme en arrivant au Centre Bell mardi.

Le défenseur de 19 ans en sera ce soir à son 38e match dans la Ligue nationale, mais ce sera son premier au domicile du Canadien. Ce qui explique les quelque 400 amis et membres de la famille qui sont ici ce soir pour le voir patiner.

«Je suis seulement heureux d'être ici avec l'Avalanche (du Colorado), et de continuer mon développement avec cette équipe. En plus, on gagne présentement, c'est encore mieux», a-t-il commencé par dire.

Girard, le deuxième choix des Predators de Nashville au repêchage de 2016, a fait partie de cette immense transaction impliquant Matt Duchene entre Nashville, les Sénateurs d'Ottawa et le Colorado début novembre. Un échange qui a fait passer Duchene chez les Sénateurs et Kyle Turris chez les Predators. Dans tout ça, Girard a dû faire ses valises et mettre le cap sur Denver.

Pas une mauvaise chose, de son propre avis.

«En partant, les dirigeants de l'Avalanche m'ont mis en confiance, a-t-il relaté mardi soir avant le match. Il y aussi des gars comme Erik Johnson, Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog qui sont ici. Des gars qui savent ce que c'est que d'être un jeune joueur dans cette ligue.»

Et puis, comme Girard l'a dit, l'Avalanche gagne. Le club du Colorado débarque ici sur une heureuse série de 10 victoires.

Le défenseur Mark Barberio, lui, est content de revoir son ancienne équipe, ce même Canadien qui l'avait perdu au ballotage il y a presqu'un an.

«J'avais hâte à ce match-là, a admis Barberio. C'est spécial de jouer à Montréal, il y a un peu plus de motivation, car je jouais pour l'autre équipe l'an passé. Mais je n'observe plus les activités du Canadien. Il y a trop de choses qui se passent avec nous, mais je reçois des mises à jour quand je parle avec mes parents.»