Phillip Danault ratera au moins trois matchs

C'est ce qu'a laissé savoir Claude Julien lors d'une mêlée de presse tenue à quelque deux heures de l'affrontement contre les Islanders de New York au Centre Bell.

Danault a été blessé à la tête par un tir de Zdeno Chara vers la fin de la deuxième période du match de samedi contre les Bruins de Boston.

Après une nuit à l'hôpital, il est rentré chez lui dimanche. Toutefois, selon Julien, Danault souffre de maux de tête et pour cette raison, l'entraîneur-chef du Canadien ne lui a pas encore parlé.

L'état de santé de Danault sera réévalué au jour le jour, mais il est déjà assuré qu'il ne sera pas du voyage qui mènera le Tricolore à Boston mercredi et à Washington vendredi. Au plus tôt, il pourrait donc revenir samedi soir pour le dernier de trois duels en huit jours contre les Bruins.

Julien a reconnu qu'il s'était senti soulagé que Danault n'ait pas été blessé plus gravement.

«Quand une rondelle frappe un joueur au niveau de la tête, c'est toujours épeurant. D'après ce qu'on peut voir, son casque l'a vraiment sauvé de dommages qui auraient pu être encore pire. C'est bon de voir qu'il est retourné chez lui. Au moment où l'on se parle et avec ce qu'on voit avec lui présentement, c'est encourageant.»

Via son compte Twitter lundi après-midi, Danault et sa fiancée Marie-Pierre ont tenu à remercier les amateurs «du fond du coeur pour les messages d'encouragements et leur soutien».