Logan Shaw s'amène à Montréal, Andrew Shaw blessé

L'ajout de profondeur au centre devenait une priorité avec la blessure de Phillip Danault, qui a reçu un tir de Zdeno Chara à la tête samedi.

D'autant plus que le Canadien a annoncé que l'autre Shaw, Andrew celui-là, était blessé au bas du corps. Andrew Shaw, qui aurait pu dépanner au centre, sera absent pour une période indéterminée. Son état de santé sera réévalué d'ici 7 à 10 jours. Il a été aperçu hier dans les corridors du Centre Bell et il boitait légèrement.

Logan Shaw rejoindra l'équipe demain à Boston, à la veille du match contre les Bruins.

Logan Shaw a pris part à 42 matchs cette saison avec les Ducks, obtenant deux buts et six aides. Il a été utilisé en moyenne 11:29 par rencontre. En 150 matchs avec les Ducks et les Panthers, il a marqué 10 buts et obtenu 15 aides.

Logan Shaw est originaire de la Nouvelle-Écosse. Il a joué son hockey junior dans la LHJMQ, d'abord avec les Screaming Eagles du Cap-Breton puis avec les Remparts de Québec. Il mesure 6 pieds 3 pouces et pèse 208 livres.