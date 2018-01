 Simon et Kessel propulsent les Penguins vers la victoire 

Dominik Simon et Phil Kessel ont tous les deux atteints des plateaux importants dans leur carrière, permettant aux Penguins de Pittsburgh de battre les Rangers de New York 5-2, dimanche soir.

Simon a enfilé son tout premier but dans la LNH, tandis que Kessel a lui inscrit son 20e but de la présente campagne et son 700e point pour permettre aux Penguins de prendre les devants. Sidney Crosby, Patric Hornqvist et Carl Hagelin ont également fait bouger les cordages pour les Penguins, qui ont signé une quatrième victoire consécutive et une cinquième en six matchs.

La recrue Tristan Jarry, qui effectuait son quatrième départ consécutif devant le filet, a stoppé 26 lancers. Il s'agissait de son quatrième gain en autant de départs.

Michael Grabner et Brendan Smith ont touché la cible du côté des Rangers, qui se relevaient à peine de leur défaite de 7-2 aux mains des Islanders, samedi soir. La troupe d'Alain Vigneault a encaissé quatre revers en cinq rencontres et sept au cours de leurs 10 derniers duels (3-5-2). Henrik Lundqvist a repoussé 42 tirs.

Peu de temps après que Smith eut donné une avance de 2-1 aux Rangers en marquant son premier but de la saison lors de la dernière minute de jeu en première période, les Penguins ont entamé leur remontée.

Simon a profité d'un retour de lancer pour enfiler l'aiguille à 6:45 du deuxième engagement, nivelant la marque 2-2. Kessel a ensuite procuré les devants aux Penguins 1:15 plus tard grâce à un tir des poignets.

En fin de période, Crosby a déjoué Lundqvist du côté du bloqueur pour creuser l'écart 4-2.

Hagelin a peaufiné le tout en inscrivant son premier but en 18 matchs alors qu'il restait un peu moins de deux minutes à faire en troisième période.