 Championnat du monde féminin des moins de 18 ans: Guay et Veillette s'illustrent 

Les deux Québécoises de l'équipe canadienne, Alexie Guay (Magog) et Audrey-Anne Veillette (Drummondville), ont fait leur marque dans cette victoire. Guay termine la rencontre avec un but et deux passes, tandis que Veillette a marqué un but.

« Je crois que le caractère a fait une grosse différence aujourd'hui (samedi), a expliqué Veillette. Avec tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, on a travaillé très fort en équipe, on a fait preuve de caractère pour gagner le match et on n'a jamais abandonné. »

Selon elle, il était important de donner le ton dès le début de la rencontre.

« C'est sûr qu'on ne voulait pas les laisser prendre l'avance, alors on a fait tout en notre possible pour avoir beaucoup d'énergie en partant. On voulait patiner vite, aller chercher les rondelles et tirer au but pour créer des occasions de marquer tôt dans le match. »

En demi-finale la veille, les Canadiennes avaient vu leur chance de se battre pour l'or s'envoler à la suite d'une défaite de 4-3 aux mains des Américaines en tirs de barrage.

« C'était décevant de perdre la demi-finale, mais on s'est retroussé les manches et on avait la même énergie qu'hier et aux autres matchs. Tout ce qu'on voulait, c'était de sortir de l'aréna avec une médaille aujourd'hui et c'est ça qu'on a fait », a-t-elle ajouté.

L'Ontarienne Julia Gosling a ouvert la marque pour les Canadiennes en première période dans un avantage numérique sur une passe d'Alexie Guay.

Les Canadiennes ont doublé leur avance au deuxième tiers lorsque Veillette a déjoué la gardienne russe. Guay a obtenu sa deuxième passe du match sur ce but. Avec un peu plus de 5 minutes à faire à cette période, Abygail Moloughney s'est échappée en solo pour porter la marque à 3-0.

En troisième période, Courtney Vorster a agrandi l'écart en faveur des Canadiennes en avantage numérique après seulement 19 secondes. Elle a été imitée par Alexie Guay 8 minutes plus tard.

La réplique russe a été immédiate, ce qui a mis un terme aux espoirs de blanchissage de la gardienne canadienne Madelyn McArthur.

La finale pour l'or opposera les États-Unis à la Suède plus tard samedi.