Anthony Duclair se joint aux Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago ont fait l'acquisition de l'attaquant Anthony Duclair et du défenseur Adam Clendening des Coyotes en retour des attaquants Richard Panik et Laurent Dauphin.

La transaction a été annoncée mercredi en début de soirée.

Âgé de 22 ans, Duclair a inscrit neuf buts et six aides en 33 rencontres avec les Coyotes cette saison. Originaire de Pointe-Claire, il a accumulé 35 buts et 46 aides en 190 matchs dans la LNH avec les Rangers de New York et les Coyotes.

«Ça faisait quelques années que l'équipe n'était plus particulièrement contente avec le joueur et que le joueur n'était plus particulièrement heureux avec l'équipe», a reconnu le directeur général des Coyotes, John Chayka, au sujet de Duclair.

Duclair avait aidé le Canada à remporter l'or au Championnat mondial de hockey junior en 2015. Il avait inscrit quatre buts et quatre aides en sept parties au cours du tournoi.

Il avait été sélectionné par les Rangers en troisième ronde, 80e au total, du repêchage de 2013.

Clendening est de retour avec les Blackhawks, eux qui l'ont repêché en deuxième ronde, 36e au total, en 2011. Il avait participé à quatre matchs avec les Blackhawks en 2014-15. Âgé de 25 ans, Clendening a récolté quatre buts et 20 aides en 86 matchs dans la LNH avec les Blackhawks, les Canucks de Vancouver, les Penguins de Pittsburgh, les Oilers d'Edmonton, les Rangers et les Coyotes.