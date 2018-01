Carey Price participera au match des Étoiles

Le bureau des opérations hockey de la LNH a dévoilé l'identité des équipes représentant les quatre sections mercredi après-midi.

Price, qui se joindra à Andrei Vasilevskiy du Lightning de Tampa Bay, a été préféré à Tuukka Rask, des Bruins de Boston, et à Frederik Andersen, des Maple Leafs de Toronto, même si ces derniers présentent de meilleures statistiques que le gardien du Canadien.

Price sera d'ailleurs le seul représentant du Tricolore au sein de l'équipe de la section Atlantique, dont le capitaine sera Steven Stamkos et l'entraîneur-chef, Jon Cooper, tous deux du Lightning.

En plus de Stamkos, les cinq autres attaquants seront Nikita Kucherov, du Lightning, Aleksander Barkov, des Panthers de la Floride, Jack Eichel, des Sabres de Buffalo, Brad Marchand, des Bruins, et Auston Matthews, des Maple Leafs.

Les trois défenseurs retenus seront Victor Hedman, du Lightning, Erik Karlsson, des Sénateurs d'Ottawa, et Mike Green, des Red Wings de Detroit.

Après avoir connu le pire mois d'octobre de sa carrière, Price a été inactif pendant environ trois semaines en novembre pour soigner une blessure au bas du corps. Depuis son retour au jeu, il s'est montré plus solide et affiche un dossier global de 13-14-2, une moyenne de buts alloués de 2,89 et un taux d'arrêt de ,911.

Autres sections

En incluant l'entraîneur-chef Barry Trotz, les Capitals de Washington dominent la section Métropolitaine avec trois représentants. En plus de Trotz, les Capitals enverront l'attaquant Alex Ovechkin et le gardien Braden Holtby.

Les Penguins de Pittsburgh et les Islanders de New York suivent avec deux porte-couleurs chacun. L'attaquant Sidney Crosby et le défenseur Kristopher Letang représenteront les Penguins, tandis que les attaquants John Tavares et Josh Bailey seront de la partie du côté des Islanders.

Claude Giroux représentera les Flyers de Philadelphie et le gardien Henrik Lundqvist a été retenu du côté des Rangers de New York.

Quatre formations de la section Centrale compteront deux de leurs porte-couleurs au Amalie Arena. Il s'agit des Predators de Nashville (P.K. Subban et Pekka Rinne), des Stars de Dallas (Tyler Seguin et John Klingberg), les Blues de St. Louis (Brayden Schenn et Alex Pietrangelo) et les Jets de Winnipeg (Blake Wheeler et Connor Hellebuyck). L'entraîneur-chef sera Peter Laviolette, des Predators.

En ce qui a trait à la section Pacifique, les Kings de Los Angeles mènent le bal avec trois joueurs élus. Il s'agit du gardien Jonathan Quick, de l'attaquant Anze Kopitar et du défenseur Drew Doughty. Suivent les Golden Knights avec deux joueurs, le gardien Marc-André Fleury et l'attaquant James Neal, et l'entraîneur-chef Gerard Gallant.

Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton, a été élu par le public à titre de capitaine.

