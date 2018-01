Les Jets remportent un match offensif à Buffalo

Kyle Connor a inscrit deux buts et une mention d'aide, Nikolaj Ehlers a ajouté deux réussites et les Jets de Winnipeg ont défait les Sabres de Buffalo 7-4, mardi soir, pour signer une troisième victoire de suite.

Jonah Bronstein Associated Press Buffalo

Patrik Laine et Dustin Byfuglien ont aussi enfilé l'aiguille pour les Jets, qui amorçaient un voyage de trois parties à l'étranger. Joel Armia a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert.

Blake Wheeler s'est fait complice de deux buts des siens pour porter à sept sa série de matchs avec au moins un point. Les Jets, qui mènent la section Centrale, montrent un dossier de 6-0-1 durant la séquence de succès de Wheeler.

Le gardien numéro deux des Jets, Steve Mason, a réalisé 30 arrêts, gagnant pour une première fois en quatre départs.

Jack Eichel a récolté deux buts et une mention d'assistance alors que Ryan O'Reilly a amassé un but et deux aides pour les Sabres, qui disputaient une première partie à domicile depuis le 22 décembre. Kyle Okposo a préparé trois filets des siens dans la défaite.

Robin Lehner a amorcé la rencontre pour les Sabres et il a été chassé après avoir alloué trois buts sur 17 tirs. En relève, Chad Johnson a cédé trois fois sur 19 lancers.

Les Sabres ont perdu une cinquième partie de suite et un deuxième affrontement en cinq jours contre les Jets.