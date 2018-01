 Patrice Bergeron obtient la première étoile de la semaine 

La Presse Canadienne New York

Bergeron a marqué cinq buts et ajouté deux aides en trois rencontres pour permettre aux Bruins de récolter cinq points et poursuivre leur séquence de matchs avec au moins un point, qui se chiffre maintenant à 11 (8-0-3). Il a notamment obtenu cinq points, dont quatre buts, dans la victoire de 7-1 des Bruins samedi, contre les Hurricanes de la Caroline.

Il est devenu le premier joueur des Bruins depuis Dave Andreychuk, le 28 octobre 1999, à obtenir quatre buts dans une rencontre.

Bernier a quant à lui remporté ses trois départs en maintenant une moyenne de but alloué de 1,60 et un taux d'efficacité de ,957 en plus de réussir un jeu blanc pour l'Avalanche, qui a maintenant gagné ses cinq dernières sorties.

Crosby a quant à lui marqué une fois, mais dominé tous les patineurs de la LNH avec sept mentions d'assistance en quatre rencontres pour mener les Penguins à trois victoires.