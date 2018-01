 Mete devrait finir la saison à Montréal, selon Bergevin 

C'est ce qu'a laissé entendre le directeur général Marc Bergevin ce soir au Centre Bell, lors de son bilan de mi-saison, avant le début du match face aux Canucks de Vancouver.

«Il va fort probablement rester avec nous, a fait savoir le directeur général montréalais. Selon ce que j'ai vu de lui à Buffalo (au Championnat mondial junior), il peut nous aider. Il sera probablement ici jusqu'à la fin de l'année.»

Le scénario d'un retour dans les rangs juniors est donc pratiquement écarté pour le jeune défenseur de 19 ans, tout comme le scénario d'une possible participation au prochain tournoi olympique, en février.

À cet effet, les dirigeants canadiens doivent dévoiler leur formation le 11 janvier, et on ne s'attend pas à ce que le nom de Mete y figure. «S'il n'est pas sur la liste à ce moment-là, il n'ira pas aux Jeux», a ajouté Bergevin.

Par ailleurs, le directeur général du Canadien a reconnu sans hésiter que son équipe n'a pas joué à la hauteur des attentes depuis le début de la saison. Ça inclut le centre Jonathan Drouin, obtenu cet été du Lightning de Tampa Bay en retour du défenseur Mikhail Sergachev.

«Après l'échange pour Drouin, beaucoup de personnes pensaient qu'il y aurait une bonne cohésion avec Max (Pacioretty), a ajouté Marc Bergevin. Mais il n'y en a pas, de cohésion. Jonathan a eu de bons moments au centre, mais il a aussi eu des difficultés. Quand je dis que les joueurs ont manqué de constance, il en fait partie.»

Bergevin a de plus admis que l'emploi du jeune attaquant au poste de centre n'est peut-être pas la situation idéale pour son équipe. Comme si Drouin s'était retrouvé à cette position faute de mieux... «Dans un monde idéal, c'est un ailier... Mais il apprend beaucoup en ce moment», a dit le DG, qui a aussi ajouté le nom du défenseur Karl Alzner à la liste de ceux qui ne jouent pas à la hauteur des attentes.

Sans surprise, le dirigeant montréalais n'a par ailleurs pas voulu commenter les récentes rumeurs concernant la possibilité d'une transaction impliquant le capitaine du club, Max Pacioretty.

«Max sera le premier à dire qu'il a connu une première moitié difficile, a répondu Bergevin. On s'est assis ensemble, on en a parlé. Récemment, dans l'ouest, à Vancouver, il avait presque un but désert. Le match suivant, il a compté un but qui a été annulé (...) Max, cette année, tout ce qui pouvait aller mal a mal été. Quand un marqueur ne marque pas, souvent, c'est la nature humaine; tu triches un peu et en trichant, t'exposes d'autres facettes de ton jeu et c'est négatif. Ce n'est parce qu'il ne veut pas. En ce moment, il se cherche. C'est un gars qui fonctionne par séquences. Dans les 10 prochains matchs, il peut en marquer six. C'est ce qu'on souhaite».