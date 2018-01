Victor Mete de retour avec le Canadien vendredi

Âgé de 19 ans, Mete aurait pu être renvoyé au niveau junior. Ses droits dans le hockey junior appartiennent aux Knights de London, dans la Ligue de l'Ontario (OHL).

L'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, avait affirmé plus tôt dans la journée que l'équipe allait «rapidement» prendre une décision sur l'avenir de Mete. L'équipe a tenu sa promesse.

Si Mete avait été rétrogradé dans le hockey junior, il aurait été admissible pour jouer avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, du 9 au 25 février. Pour une première fois depuis 1994, les joueurs de la LNH ne participeront pas au tournoi olympique.

Après avoir brillé lors du camp d'entraînement et gagné son poste au sein de la brigade défensive du Tricolore, Mete avait vu son temps de jeu diminuer au cours de l'automne. Employé régulièrement pendant plus de 20 minutes par match par l'entraîneur d'Équipe Canada junior, Dominique Ducharme, Mete a connu un excellent tournoi et il a aidé l'équipe à vaincre la Suède 3-1 en finale, vendredi.

«Je crois qu'il a été l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe, a affirmé Julien au sujet de Mete. Il était fiable dans sa zone et bougeait bien la rondelle. Il était sur la patinoire quand (la Suède) a remplacé son gardien par un attaquant supplémentaire, et il a fait la passe qui a mené au but dans un filet désert.

«Pour des joueurs comme Mete, et je pense aussi à (Torey) Krug à Boston, ils doivent s'améliorer défensivement quand ils arrivent dans la Ligue nationale. Ils ne sont pas très gros et ils ne peuvent pas utiliser leur corps. Ils doivent être rapides et intelligents. Ils doivent jouer avec leur bâton et fermer rapidement l'espace. Victor s'est beaucoup amélioré à ce niveau cette saison.»

Par ailleurs, Julien a aussi eu de bons mots pour un autre espoir du Canadien qui participait au Championnat mondial junior: le centre américain Ryan Poehling.

«Il est un bon centre responsable, a dit Julien au sujet du choix de premier tour de l'équipe en juin dernier. Ce qu'on entend, c'est qu'il s'est beaucoup amélioré offensivement depuis l'an dernier. Pendant le tournoi, il était utilisé dans les situations importantes et il avait un rôle important. Nous allons continuer de le suivre de près, et j'espère qu'il fera partie de l'équipe dans un avenir assez rapproché.»