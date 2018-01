L'ancien arbitre Bruce Hood est décédé

Kevin Hood a dit que son père a rendu l'âme entouré des siens dans un centre de soins palliatifs à Guelph, en Ontario.

Bruce Hood était en poste lors du fameux match du Vendredi saint opposant le Canadien de Montréal aux Nordiques de Québec, lors des séries de 1984. Pas moins de 11 joueurs ont été expulsés de ce match, où l'on a décerné 252 minutes de punitions.

Hood était aussi sur la glace lors du but en prolongation de Bobby Orr dans le quatrième match de la finale de la Coupe Stanley, en 1970. Les Bruins gagnaient ainsi la coupe pour la première fois en près de 30 ans.

«Il voulait être le meilleur dans tout ce qu'il a fait dans la vie, incluant l'arbitrage, a dit Kevin Hood, dans un entretien au téléphone avec La Presse canadienne. Il disait toujours, "Vous avez seulement à demi raison la plupart du temps". La moitié de la foule est avec vous, l'autre est contre vous. Les meilleurs matchs étaient ceux où personne ne vous remarquait.»

Hood a arbitré lors de 1033 matchs de saison régulière, 157 matchs de séries, trois matches des étoiles et trois Coupes Canada.

«Bruce Hood a incarné le professionalisme et l'intégrité dans chaque match auquel il a été assigné, a dit par communiqué le commissaire de la LNH, Gary Bettman. Il a mérité le respect des joueurs, des entraîneurs, des directeurs généraux et de ses pairs. En plus de la maîtrise du jeu et de l'habileté à communiquer sur la glace, Bruce était reconnu pour son calme, ce qui l'amenait à exceller quand la pression était à son plus haut.»

Hood a joué un rôle de premier plan dans la formation de l'Association des officiels de la Ligue nationale, en 1969. Il a aussi dirigé des camps pour former la relève des arbitres, en plus de développer du nouvel équipement pour la profession. Il a pris sa retraite après les séries de 1984, travaillant ensuite dans le domaine du voyage. Il a notamment présidé l'Association canadienne des agences de voyage.