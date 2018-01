Les Hurricanes blanchissent les Penguins 4-0

Les Hurricanes avaient également battu les Penguins 2-1 vendredi dernier, en Caroline du Nord. Aho avait inscrit le but gagnant lors de cette rencontre.

Cette fois-ci, Aho a touché la cible à deux reprises, suite aux buts de Jeff Skinner et Teuvo Teravainen. Il a également récolté une mention d'assistance sur le but de Teravainen et affiche une récolte de 10 points lors des six derniers matchs.

Ward a obtenu son premier blanchissage de la saison et son 26e en carrière. Il a cumulé 10 victoires à ses 13 dernières rencontres et a aidé la formation de la Caroline à récolter au moins un point lors de leurs huit dernières rencontres.

Les champions en titre ont encaissé huit revers en 12 affrontements et n'ont pas remporté deux matchs d'affilée depuis les 1er et 2 décembre derniers. Matt Murray a réalisé 29 arrêts.

Teravainenv a marqué son 11e filet de la saison et a ajouté une mention d'aide, tandis que Skinner a récolté son 13e but pour permettre aux Hurricanes de briser leur séquence de deux défaites.