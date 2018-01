Jacob De La Rose, l'étincelle?

«Des nouveaux visages, ceux qui n'ont pas joué depuis un moment, ça va peut-être nous donner une étincelle et nous aider. Si on a des joueurs qui ont le goût de faire leurs preuves, c'est leur chance.»

Claude Julien parle essentiellement de Jacob De la Rose, qui fera son retour dans la formation après avoir été laissé de côté au cours des 10 derniers matchs.

De la Rose sera au centre du quatrième trio, avec Andrew Shaw à sa droite et Nicolas Deslauriers à sa gauche. Le Suédois compte 1 but et 3 aides en 21 matchs cette saison.

Dans les autres nouvelles, Alex Galchenyuk sera à son poste avec Jonathan Drouin et Artturi Lehkonen. Il avait raté l'entraînement d'hier en raison d'un virus, mais est assez remis pour affronter le Lightning de Tampa Bay ce soir.

C'est ainsi dire que Daniel Carr et Byron Froese seront laissés de côté.

«On a vu un petit ralentissement pour Carr. C'est un gars qui est dangereux autour du filet, mais c'est plus difficile de s'y rendre.»

Par ailleurs, ce n'est un secret pour personne que le Lightning est la meilleure équipe de la LNH, avec trois trios très dangereux. Puisque Julien a le dernier changement, comment compte-t-il neutraliser l'adversaire?

«On ne peut pas avoir notre trio défensif contre trois trios. La responsabilité de chaque trio est de réaliser qu'on doit être aussi bons défensivement qu'on veut l'être offensivement. On a donné beaucoup de surnombres au dernier match, quand tu ne marques pas beaucoup, tu ne peux pas donner ces occasions-là. Notre repli défensif doit être aussi important que l'attaque.»