 Galchenyuk rate l'entraînement, Weber absent jusqu'au match des étoiles? 

Le même virus qui a terrassé l'un après l'autre plusieurs membres de l'organisation. À tel point que sa présence demain face au Lightning de Tampa Bay est un cas incertain.

«Je ne sais pas s'il sera là, a dit Claude Julien. Il était malade après le match hier, on a vu des joueurs malades après le match. Le virus est encore bien présent.»

Pour se préparer à son absence, Claude Julien a inséré Daniel Carr avec Jonathan Drouin et Artturi Lehkonen. En conséquence, Jacob de la Rose et Byron Froese se sont partagé le travail avec Nicolas Deslauriers et Andrew Shaw au sein du quatrième trio.