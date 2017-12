Le Canadien finit 2017 sur une défaite

Connor Brickley et Vincent Trocheck ont amassé un but et une aide chacun pour les Panthers (17-16-5), qui ont signé une cinquième victoire de suite. Ce fut amplement suffisant pour Reimer, qui a stoppé 38 lancers.

À l'autre bout de la patinoire, Carey Price a encore une fois été abandonné par son offensive. Price a effectué 31 arrêts, mais le Canadien (16-19-4) a subi une quatrième défaite d'affilée.

Price avait un dossier de 8-0-3 à ses 11 dernières sorties face aux Panthers. Sa dernière défaite en temps réglementaire face à la formation du sud de la Floride remontait au 31 décembre 2011.

Cherchant à fouetter ses troupes, l'entraîneur-chef Claude Julien avait remanié ses trios. Il avait aussi laissé de côté l'attaquant Nicolas Deslauriers et le défenseur Brett Lernout au profit de Byron Froese et David Schlemko. Ce dernier effectuait un retour au jeu après avoir raté deux rencontres en raison d'un virus.

Le Tricolore a toutefois continué de connaître des ratés à l'attaque. Il n'a que trois buts à son dossier au cours de sa séquence de quatre revers - un seul à forces égales et les deux autres en avantage numérique.

«En bout de ligne, quand tu ne marques pas de but, tu ne gagnes pas de match, a déclaré Julien. C'est frustrant pour tout le monde et il faut essayer de rectifier ça. Il faut travailler sur l'exécution et la finition.»

Le capitaine Max Pacioretty a été incapable de faire bouger les cordages dans un 12e match d'affilée. Pacioretty n'a marqué qu'un seul but à ses 21 dernières rencontres. Il ne sera pas le seul à blâmer, mais ses coéquipiers et lui ont été blanchis pour une sixième fois déjà en 39 parties cette saison.

«C'est certain que ça affecte les joueurs. Les joueurs sont fiers, et un marqueur qui ne marque pas va ressentir de la pression, a reconnu Julien. C'est à nous, les entraîneurs, de travailler avec eux, de leur donner confiance, de les relaxer.

«Je ne veux pas chercher des excuses, mais ça fait un long voyage. On est sur la route depuis le 14 décembre. Oui, il y a eu la pause de Noël, mais ça fait beaucoup de déplacements. Les gars sont fatigués et j'espère qu'un peu de repos va leur permettre de retrouver leur énergie. Je réalise aussi que les excuses, ce n'est pas bon. On doit gagner. C'est ça qui est important. Et il faut surmonter ça.»

Le Canadien a donc conclu son voyage de sept rencontres avec un dossier de 2-5-0. Il retrouvera ses partisans mardi, quand les Sharks de San Jose seront de passage au Centre Bell.

Un scénario familier

Le Canadien a amorcé la rencontre du bon pied, multipliant les occasions de marquer dans les deux premières minutes de la rencontre. Cependant, une punition à Jeff Petry a coupé le souffle du Tricolore et permis aux Panthers de menacer à leur tour.

Price a dû être alerte aux dépens de Denis Malgin avec un peu plus de deux minutes à faire, après que Trocheck eut annulé un dégagement refusé en battant de vitesse Brendan Gallagher.

Reimer a été solide tout au long du premier vingt. Il a notamment frustré Paul Byron en échappée, Joe Morrow quand il avait Gallagher dans ses pattes et Alex Galchenyuk sur un retour après un tir de Jonathan Drouin du haut de l'enclave.

Les Panthers ont été les agresseurs au début du deuxième vingt et leurs efforts ont été récompensés à 4:02, quand Brickley a récupéré une rondelle libre avant de surprendre Price en décochant un tir en pivotant.

Le Canadien a mis du temps avant de commencer à appliquer de la pression sur les Panthers en troisième période et Trocheck a finalement porté le coup de grâce avec 8:11 à faire. Il a accepté la remise de MacKenzie Weegar lors d'une descente à deux contre un et a pu tirer dans un filet ouvert. C'en était fait du Canadien.