Urgent besoin de victoires pour le CH

«Il faut commencer à enchaîner des séries de victoires», a laissé savoir Shaw au terme de l'entraînement de vendredi.

Un coup d'oeil au classement vient confirmer qu'Andrew Shaw a parfaitement raison.

Alors que le Canadien se prépare à affronter les Panthers à Sunrise, ce soir, le classement nous rappelle que le club montréalais se retrouve maintenant à huit points des Islanders de New York et de la dernière place disponible en vue des séries dans l'Association de l'Est.

Avec encore 44 matchs à jouer cette saison pour le Canadien, on pourrait croire que l'heure n'est pas à la panique, mais la vérité, c'est que le Canadien se retrouve impliqué dans une course où les prétendants sont nombreux. Ce groupe inclut les Penguins de Pittsburgh, champions en titre, qui sont eux aussi à la poursuite d'une place en vue du tournoi printanier.

Le Canadien ne vit pas des jours heureux (fiche de 3-6-1 à ses 10 derniers matchs), et le club se présente à Sunrise avec trois défaites de suite au compteur.

Tout le contraire de la formation locale. En effet, les Panthers vivent des jours autrement plus heureux, avec quatre victoires de suite. Les Panthers misent aussi sur un gardien en pleine forme en la personne de James Reimer, qui a une moyenne de 1,50 et un taux d'efficacité de ,957 au cours de ces quatre victoires consécutives.

L'entraîneur Claude Julien a choisi de donner congé d'entraînement à ses joueurs ce matin. À l'entraînement d'hier, le défenseur David Schlemko a effectué un retour, mais Claude Julien a refusé de confirmer sa présence en vue du match de ce soir. À l'entraînement d'hier, Charles Hudon et Jacob De La Rose étaient les deux joueurs en trop.

Rappelons que Julien a laissé entendre que Carey Price allait être devant le filet de sa formation, ce soir à Sunrise.