Le Canadien s'incline 3-1 contre les Hurricanes

Le Canadien reprend le collier dès jeudi soir, et la tâche ne sera pas facile puisqu'il devra affronter le Lightning de Tampa Bay, l'équipe numéro un dans la LNH. Une équipe qui, en plus, était inactive mercredi soir.

Avec ce revers, un deuxième d'affilée et un troisième en cinq matchs de cette séquence de sept à l'étranger, le Canadien (16-17-4) a de nouveau glissé sous le seuil de ,500 et est demeuré à 36 points.

Un lent départ

Les hommes de Claude Julien, qui avaient fait le voyage le matin vers Raleigh, ont été complètement dominés durant l'engagement initial et tout particulièrement pendant la première moitié de la période.

Dans un intervalle de sept minutes, les Hurricanes ont décoché neuf tirs consécutifs. L'un d'eux, celui de Teravainen, n'a donné absolument aucune chance à Price, à 3:44, après une erreur de Karl Alzner dans son territoire.

Price a d'ailleurs été le meilleur joueur du Tricolore pendant les 20 premières minutes du match, lors desquelles il a fait face à 16 tirs, dont plusieurs peu commodes. Pendant ce temps, Ward n'était mis à l'épreuve qu'en six occasions, bien qu'il ait dû exécuter un arrêt important contre Max Pacioretty pendant que le Canadien jouait en désavantage numérique.

Le travail de Price pendant ce premier vingt a possiblement laissé des traces positives chez ses coéquipiers, qui ont beaucoup mieux joué en début de deuxième période. Une défensive beaucoup plus hermétique, qui n'a donné que deux tirs pendant les dix premières minutes de la période médiane, a éventuellement aidé le Tricolore à créer l'égalité grâce à Galchenyuk, qui a battu Ward à l'aide d'un spectaculaire tir des poignets, comme seuls les marqueurs naturels peuvent décocher.

«À partir de la deuxième moitié de la première période, on a semblé tranquillement se retrouver, a analysé Claude Julien. En deuxième, on a été très bons. En troisième, c'était un match de 1-1 jusqu'à ce qu'ils marquent leur but en avantage numérique. C'est une équipe qui n'est pas facile à battre, qui joue bien. Et j'ai trouvé qu'on a bien compétitionné. Mais en bout de ligne, il faut trouver le moyen de marquer des buts.»