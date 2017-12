Cam Ward n'a pas dit son dernier mot

La transition ne se passe finalement pas comme prévu, si bien que Cam Ward obtiendra ce soir un troisième départ de suite lors de la visite du Canadien.

L'entraîneur-chef des Hurricanes, Bill Peters, délèguera donc Ward pour une cinquième fois dans les sept derniers matchs. Ward a remporté ses quatre derniers départs, tandis que Darling, lui, s'est fait détruire 8-1 par les Maple Leafs lors de son dernier match.

« En ce moment, on emploie notre meilleure formation et ça inclut Cam devant le filet, et Klas Dahlbeck en défense, qui nous donne du jeu robuste et de bonnes minutes. [...] Si les gars jouent bien, ils restent dans la formation », a rappelé Peters.

Darling a droit jusqu'ici au traitement d'un gardien numéro 1. Il a disputé 24 matchs, contre 12 pour Ward. Ward (8-2-1, moyenne de 2,79, efficacité de,911) présente toutefois des statistiques supérieures à celles de Darling (8-10-6, moyenne de 2,87, efficacité de ,896).

« Il arrive ici avec le même sourire tous les jours, assure le défenseur Justin Faulk. Rien n'a vraiment changé, sauf sa charge de travail. Quand je suis arrivé, il jouait peut-être trop! Autour de 70 matchs, comme Martin Brodeur. Ça en dit long sur lui, de le voir continuer à travailler et s'imposer comme un bon gardien dans cette ligue. Ça fait deux nouveaux gardiens qu'on ajoute ces dernières années et il continue à donner du bon hockey.

« C'est dur pour un gars qui a été le partant toute sa carrière, d'en faire un peu moins. Je ne dirais pas qu'il accepte son rôle, car il continue à compétitionner et à se battre pour obtenir plus de départs. Mais il montre la bonne attitude et rend les décisions difficiles. »

« C'est ça, le hockey, ajoute le vétéran Jordan Staal. Aucune carrière n'est parfaite. Il a eu ses hauts et ses bas. Ça montre simplement à quel point c'est un bon gardien. Il a surmonté plusieurs obstacles. Maintenant, il est simplement plus à son aise et joue du bon hockey. »

Ward écoule actuellement la dernière année d'un contrat de deux ans. Il n'a pas connu d'autre organisation que les Hurricanes dans la LNH, et s'arrange visiblement pour que ça continue ainsi!

Attaque recherchée

Les Hurricanes ont remporté cinq de leurs six derniers matchs et tentent tranquillement de s'extirper de leur fâcheuse position. Pris au sein de la féroce Division métropolitaine, ils occupent le 6e rang, à trois points des Islanders et des Rangers, qui détiennent les deux dernières places donnant accès aux séries dans l'Est.

Statistiquement, le groupe d'attaquants produit à la hauteur des attentes, avec Teuvo Teravainen qui mène la charge avec 28 points en 35 matchs. C'est plutôt la production des défenseurs qui n'atteint pas les cibles prévues. Derrière Noah Hanifin (sept buts, 12 passes), on tombe à Faulk (10 points) et Jaccob Slavin (neuf points), qui avaient tous les deux récolté plus de 30 points l'an dernier.

« Il peut en donner plus, a martelé Peters, au sujet de Faulk. Ça fait plusieurs saisons qu'il marque une quinzaine de buts. Cette saison, il en a trois et ce chiffre doit augmenter. On a besoin de plus d'attaque de nos défenseurs, pas juste de lui. Ce sera de plus en plus difficile de marquer en fin de saison, donc on aura besoin de la contribution de tous. »

Un plateau pour Staal

L'attaquant Jordan Staal disputera ce soir son 800e match dans la LNH. Il deviendra le deuxième joueur repêché en 2006 à atteindre ce chiffre, après Phil Kessel.

Toujours aussi régulier, Staal compte 10 buts et 11 passes en 35 matchs, et continue à se débrouiller au cercle des mises au jeu avec un taux de succès de 55%.

Formation des Hurricanes ce matin

Attaque

Aho-Staal-Teravainen

Skinner-Rask-Lindholm

McGinn-Ryan-Williams

Nordstrom-Kruger-Di Giuseppe

Défense

Slavin-Pesce

Dahlbeck-Faulk

Hanifin-van Riemsdyk

Gardiens

Ward

Darling