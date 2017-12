Canadien-Flames: Artturi Lehkonen jouera-t-il?

Claude Julien a maintenu le suspense après l'entraînement de ce matin, expliquant que les médecins n'avaient pas encore autorisé le retour du Finlandais.

Lehkonen n'a pas joué depuis le 11 novembre dernier en raison d'une blessure au bas du corps. Avant de tomber au combat, il comptait cinq points, dont deux buts, en 18 sorties.

Julien a toutefois reconnu qu'un retour de Lehkonen compliquerait son travail, en ce sens qu'il n'y a pas vraiment de choix évident de joueur à retrancher à l'avant.

«Ce sera un gros défi, parce que le quatrième trio va bien, a expliqué l'entraîneur-chef. Normalement, c'est assez facile de retrancher un joueur du quatrième trio, mais si on en vient là, ça ne sera pas facile comme décision.»

Plus tard dans son point de presse, Julien a une nouvelle fois vanté l'unité de Nicolas Deslauriers, Byron Froese et Daniel Carr, quand il a été interrogé sur la façon dont il entendait neutraliser le dangereux trio de Johnny Gaudreau, Sean Monahan et Micheal Ferland. En jouant à l'étranger, Julien n'a pas le loisir de lui opposer systématiquement le trio de Tomas Plekanec.

«Sur la route, c'est important d'avoir d'autres trios capables de jouer contre les meilleurs trios adverses. Le quatrième trio le fait souvent parce que ces joueurs jouent de la bonne façon et ils sont fiables», a expliqué l'entraîneur-chef.

Julien a par ailleurs indiqué que Brett Lernout, rappelé mercredi de Laval, ne participera pas au match de ce soir. Le CH déploiera donc les six mêmes défenseurs que ceux qu'on a vus mardi à Vancouver.

Des Flames hermétiques

Le Canadien l'a eu facile offensivement mardi, contre une défense des Canucks qui était visiblement dans l'esprit des fêtes.

Les Flames, au contraire, ont resserré leur jeu défensif depuis deux matchs difficiles au début du mois, au cours desquels ils ont accordé 12 buts. Depuis, la formation albertaine n'a permis que 13 buts en huit sorties.

«Ça a commencé un peu contre Philadelphie (défaite de 5-2), on a commencé à générer plus d'occasions et à mieux protéger la rondelle, estime le capitaine des Flames, Mark Giordano. On ne commet plus les gros revirements, les grosses erreurs qui nous coûtent des buts. Et nos attaquants sont bons pour se replier et restent toujours devant les attaquants adverses en zone neutre, ce qui nous permet de provoquer des revirements.»

Mike Smith défendra le filet des Flames. Le Tricolore n'aura donc pas à en découdre avec son étonnant auxiliaire, David Rittich, qui avait bloqué 35 tirs lors de sa visite à Montréal plus tôt en décembre.

En défense, Matt Bartkowski disputera un premier match depuis le 25 novembre. Il profitera de l'absence de Travis Hamonic, placé sur la liste des blessés ce matin.

Les deux équipes ont tenu un entraînement optionnel ce matin. Il a donc été impossible d'observer les trios attendus ce soir.