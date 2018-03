Les Islanders vont retourner à Long Island

Les Islanders de New York quitteront Brooklyn à l'issue de la saison prochaine et rentreront à Long Island, ont confirmé les représentants de l'État lors d'une conférence de presse mercredi.

Associated Press Elmont, N.Y.

Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que la décision de bâtir un nouvel amphithéâtre à l'hippodrome de Belmont Park «est une bonne nouvelle pour Long Island». L'hippodrome accueille la troisième étape de la prestigieuse Triple Couronne.

L'équipe de la LNH a battu la candidature de l'équipe de soccer de la MLS New York City FC, qui souhaitait bâtir son stade à Elmont, tout juste à l'Est de New York.

Cuomo était accompagné du propriétaire des Islanders Jon Ledecky, du commissaire de la LNH Gary Bettman et d'autres dignitaires lors de l'annonce mercredi.

Cuomo a souligné que Long Island avait «perdu quelque chose» lorsque les Islanders ont déménagé au Barclays Center de Brooklyn en 2015. Il a ajouté que l'équipe faisait partie de la culture et de l'identité de Long Island.

Ledecky a mentionné que le nouvel amphithéâtre, qui coûtera 1 milliard US, fera partie d'un projet qui comprendra un hôtel et un centre commercial.

Les Islanders quitteront Brooklyn à la conclusion de la saison prochaine. Aucune date n'a été précisée quant à l'ouverture des portes de ce nouvel amphithéâtre.

Les Islanders ont évolué au Nassau Coliseum de 1972 à 2015.