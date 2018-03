Jamie Oleksiak échangé aux Penguins

Oleksiak, un défenseur format géant de six pieds, sept pouces et 255 libres, fut le 14e choix universel des Stars au repêchage de la LNH en 2011. Le hockeyeur âgé de 24 ans, dont la soeur est la nageuse olympique Penny Oleksiak, a marqué un but et récolté deux mentions d'aide en 21 rencontres cette saison.

Il totalise sept buts et 15 passes en 140 matchs en carrière dans le circuit Bettman, tous avec les Stars.

La formation texane recevra le choix le mieux classé entre celui de quatrième tour des Penguins et celui qu'ils avaient acquis du Wild du Minnesota.

D'autre part, les Penguins ont acquis le gardien Michael Leighton et un choix de quatrième tour au repêchage de 2019 des Coyotes de l'Arizona en retour de l'attaquant Josh Archibald, du gardien Sean Maguire et d'un choix de sixième ronde en 2019.

Archibald, qui est âgé de 25 ans, n'a obtenu aucun point en trois rencontres avec les Penguins cette saison. Il a amassé trois buts en 10 rencontres avec eux la saison dernière, en plus d'avoir été blanchi en quatre matchs éliminatoires. Il fut un choix de sixième ronde, 174e au total, des Penguins lors de l'encan de 2011.