 Match extérieur à Ottawa: les joueurs du Canadien apprécient l'état de la glace 

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

OTTAWA

On sait qu'il va faire froid samedi soir au parc Landsdowne pour la présentation de la Classique 100 de la LNH entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa. L'inconnue, c'est la surface de jeu. Et à écouter Max Pacioretty, les préposés à la glace ont accompli un boulot admirable.