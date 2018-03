Les Devils: jeunes et gagnants

Allez, ne soyez pas gênés. Personne? On peut comprendre.

On voyait bien que l'avenir était prometteur pour les Devils, mais de là à penser que la chimie s'installerait si rapidement, il y avait une marge.

«Quand tu as de bons joueurs et de bonnes personnes, c'est déjà un bon départ, a expliqué l'entraîneur John Hynes à quelques heures du match face au Canadien. Nos jeunes ont les priorités à la bonne place. Ils pensent d'abord à l'équipe. Nous avons aussi une identité bien définie et les joueurs ont acheté le système.»

Regardons qui sont ces «jeunes qui ont les priorités à la bonne place». Nico Hischier, Will Butcher et Jesper Bratt représentent la nouvelle génération des Devils. Trois joueurs qui disputent leur première saison dans la LNH.

Lointain choix de 6e tour en 2016, Bratt est âgé de 19 ans et il a disputé deux saisons complètes sans éclat en Suède avant de faire le grand saut. Il totalise pourtant 9 buts et 11 aides en 30 matchs.

Butcher est un peu plus âgé, à 22 ans, et il s'est démarqué lors de son passage avec l'Université de Denver. Après avoir refusé de signer avec l'Avalanche, l'équipe qui l'avait repêché, il s'est entendu à titre de joueur autonome avec les Devils. Il a inscrit 2 buts et 18 aides en 30 matchs.

«Will joue très bien, a dit Hynes. Il répond à nos attentes. Il a un très bon sens du jeu, de bons instincts, il bouge rapidement la rondelle et il est très compétitif. Il travaille aussi très fort à s'améliorer. Il n'est pas seulement offensif, il se développe comme un défenseur complet. Nous lui donnons de plus en plus de responsabilités.»

La maturité de Hischier

Puis le dernier et non le moindre, Nico Hischier, premier choix au total lors du dernier encan. Le plus connu des trois ici car il a brûlé la LHJMQ dans l'uniforme des Mooseheads de Halifax la saison dernière.

Maintenant chez les professionnels, il a obtenu 5 buts et 15 aides en 30 matchs. Surtout, à 18 ans seulement, il est le joueur de centre le plus utilisé de l'équipe.

«Je lui fais confiance complètement. Dès le jour du repêchage, nous lui avons parlé de ses responsabilités comme joueur de centre, autant Ray Shero que moi. Nico nous rappelait que son modèle était Pavel Datsyuk. Nico n'est pas immature. Oui, il est jeune à 18 ans, mais il a une grande maturité émotivement et mentalement.»

À savoir maintenant s'il peut vivre avec les erreurs commises par Hischier, surtout avec son terrible ratio de victoire sur les mises au jeu à 40,48%, l'entraîneur ne passe pas par quatre chemins.

«Je peux vivre avec ses erreurs, mais il n'en fait pas souvent. Tous les joueurs font des erreurs. Il peut faire des erreurs, mais ça ne doit pas devenir répétitif. Je n'ai pas ce problème avec Nico.»

S'il devait traverser une période plus difficile, Hischier pourra toujours se tourner vers Taylor Hall, un autre premier choix au total. Hall (contusion au genou) ne sera pas là ce soir face au Canadien, mais il est toujours présent dans le vestiaire pour son jeune coéquipier.

«C'est super de l'avoir dans l'équipe et d'apprendre à le connaître, a dit Hischier. C'est bien de savoir que hors de la glace, il est une bonne personne. Il est bien sûr aussi un excellent joueur. Il a vécu ce que je vis, ça m'aide, je peux beaucoup apprendre de lui.»

«Je sais que c'est primordial de développer une culture gagnante, a expliqué Hynes. Tu développes tes joueurs plus rapidement dans un tel contexte.»

Avec une victoire ce soir, jumelée à une défaite des Capitals et des Blue Jackets, les Devils se retrouveraient seuls au sommet de la division métropolitaine. Un scénario irréaliste en début de saison, mais apparemment personne n'a transmis le mémo aux jeunes des Devils.