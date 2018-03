 Kyle Turris croit que le propriétaire des Sénateurs ne voulait plus de lui 

Lors d'une mêlée de presse avant le match entre les Predators et les Canucks, mercredi à Vancouver, le joueur de centre est revenu sur la fin de son séjour avec les Sénateurs, le 5 novembre lors d'une transaction à trois équipes.

«C'est difficile parce que je crois que la direction voulait m'offrir une prolongation de contrat, mais je ne crois pas que le propriétaire le voulait, a dit Turris à la suite de l'entraînement matinal des Predators. Et ce fut sa décision.»

Turris, qui aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain, a abouti à Nashville lors d'un échange qui a permis aux Sénateurs d'obtenir Matt Duchene de l'Avalanche du Colorado.

Depuis la transaction, les Sénateurs et les Predators vont dans des directions opposées. Les Sénateurs ont gagné leurs deux premiers matchs avec Duchene dans leur formation, mais présentent depuis un dossier de 1-10-2.

Pendant ce temps, les Predators ont compilé un dossier de 11-2-2 et Turris a inscrit trois buts et 10 aides en 14 rencontres.

Duchene avait marqué deux buts et deux aides pour les Sénateurs avant qu'ils affrontent les Rangers de New York, mercredi.

«Tout ce qui concerne le hockey passe par moi, et non M. Melnyk, a affirmé le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, avant la rencontre. Nous avons pris une décision. Nous en avons parlé quand l'échange a été complété. Nous souhaitons la meilleure des chances à Kyle. Il est une très bonne personne.

«Le contrat qu'il a signé avec eux, il ne le voulait pas avec nous. C'est simple comme ça. Pierre Dorion prend les décisions hockey. Je suis très bien appuyé par M. Melnyk, mais Pierre Dorion prend les décisions hockey.»

Les commentaires de Turris ont été émis à un moment où l'avenir du capitaine des Sénateurs Erik Karlsson est incertain. Le défenseur étoile a jeté un doute sur son avenir avec l'équipe en affirmant qu'il n'allait pas offrir de rabais quand son contrat arrivera à échéance après la saison 2018-19.

«Il est un dieu là-bas, a dit Turris, qui a accepté une prolongation de contrat de six saisons et 36 millions $ US avec les Predators à la suite de l'échange. Il est un très bon joueur à tous les niveaux. Défensivement, offensivement, il est le coeur de l'équipe. Il est un grand meneur et une très bonne personne.

«Il est quelqu'un qu'une équipe comme les Sénateurs ne peut pas se permettre de perdre.»

Turris, qui a aidé les Sénateurs à atteindre la finale de l'Association Est le printemps dernier, a affirmé qu'il continuait de suivre le parcours de son ancienne équipe. Il espère les voir renverser rapidement la vapeur.

«Nous avons connu du succès la saison dernière et je crois que les adversaires vous prennent un peu plus au sérieux après un parcours comme celui-là, a-t-il dit. Ils vont trouver une solution. Il y a toujours des hauts et des bas dans une saison.»