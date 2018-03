Spezza tranche en tirs de barrage contre les Rangers

Jason Spezza a mis fin au débat en tirs de barrage et les Stars de Dallas ont mis fin à une séquence de trois revers en battant les Rangers de New York 2-1, lundi soir.

Scott Charles Associated Press New York

Après un but de l'attaquant des Rangers Mats Zuccarello et une réplique de l'attaquant des Stars Alexander Radulov, lors de la première ronde des tirs de barrage, Spezza a trompé la vigilance d'Ondrej Pavelec lors du sixième et dernier lancer de la fusillade.

Le défenseur Julias Honka a marqué son premier but de la saison, son deuxième en carrière dans la LNH, pour procurer une avance de 1-0 aux Stars au deuxième engagement. Kari Lehtonen a conclu la rencontre avec 24 arrêts.

Rick Nash a permis aux Rangers de créer l'égalité lorsqu'il a fait dévier un lancer des poignets de Brady Skjei alors qu'il ne restait que 3:41 à jouer au match. Pavelec a connu un excellent départ pour les Rangers, repoussant 44 rondelles dans la défaite.

Les Stars amorçaient un voyage de quatre parties contre des équipes de la section Métropolitaine.